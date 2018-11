Hannover (ots) -



Die zunehmende Digitalisierung verändert auch Berufsbilder in zukunftsfähigen Branchen wie der Softwareentwicklung. Immer kürzere Produktionszyklen, neue Anwendungen als Software-as-a-Service-Lösungen und zunehmende Automatisierung führen dazu, dass es den Softwaretester von heute in fünf Jahren nicht mehr geben wird. Das prognostiziert das iX-Magazin in seiner aktuellen Ausgabe 12/18.



In der agilen Softwareentwicklung übernehmen mittlerweile Teammitglieder das Testen. Jeder Softwareentwickler ist gleichzeitig auch Tester. "Zudem lässt sich Testen zunehmend automatisieren, was vor allem das langweilige funktionale Überprüfen ersetzt", fasst iX-Redakteurin Nicole Bechtel den Artikel zusammen.



Weitere Gründe, warum der Beruf Softwaretester aussterben wird, sind risikobasierte Ansätze in der Softwareentwicklung. Besitzen Features einen Risikoindex, können Tester entscheiden, wie intensiv getestet wird. Erfahrungsgemäß wird ein Großteil an Features in Software selten oder gar nicht benutzt, also auch nicht getestet.



Gescheiterte Projekte müssen nicht getestet werden und Fehler kosten manchmal weniger als das Testen: Hat eine Idee nur eine geringe Chance auf Erfolg, so muss man zuerst die Idee validieren, dies muss nicht mit einer perfekten Software geschehen. "Ein weiterer Grund, warum es immer weniger ausgebildete Tester auf dem Markt geben wird, ist das Aufkommen von Crowd-Testing", erläutert Bechtel. "Dabei probieren potenzielle Nutzer eine Anwendung vor dem Livegang aus."



Zudem greift man heute verstärkt auf offene Bibliotheken, Frameworks oder Tools zurück und schreibt Code nicht mehr selbst. Um eine funktionierende Software zu erstellen, bedarf es weniger neuer Codes, als es noch vor Jahren der Fall war.



Bei der heutigen Entwicklung von Webprojekten geht es vor allem darum, eine Idee zum Leben zu erwecken, die der Kunde will. Dies lässt sich auch ohne teure Architektur und Tests erreichen. "Mit dieser Kenntnis im Hinterkopf sollte es uns leichter fallen, sauberen Code, hochwertige Tests und glückliche Kunden zu generieren - mit weniger Aufwand und mit unternehmerischem Augenmaß", sagt Bechtel.



