Von Dominic Chopping

HELSINKI (Dow Jones)--Der Telekomausrüster Nokia gründet im Zuge seiner Umstrukturierung einen neuen Geschäftsbereich, der sowohl das Festnetz- als auch das Mobilfunknetzgeschäft umfasst. Die Sparte "Access Networks" werde am 1. Januar an den Start gehen, teilte die Nokia Corp mit. Das Unternehmen will sich mit seinem Umbau besser für den neuesten Mobilfunknetzstandard 5G positionieren.

"Nokia hat mit seinem End-to-End-Portfolio einen einzigartigen Vorteil in der 5G-Ära", sagte CEO Rajeev Suri. "Durch die Schaffung einer einzigen Einheit für Zugangsnetze, die sowohl Festnetz als auch Mobilfunk umfasst, können wir unsere Kundenorientierung verbessern, unsere Managementstruktur vereinfachen und unser gesamtes Portfolio effizienter nutzen."

Zudem wurde der Nokia-Veteranen Tommi Uitto zum neuen Chef der Mobilfunksparte bestellt. Er tritt die Nachfolge von Marc Rouanne an, der das Unternehmen verlassen wird. Ein neuer Präsident für das Festnetzgeschäft werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2018 05:36 ET (10:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.