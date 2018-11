Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine HVB-Aktienanleihe (ISIN DE000HVB31K8/ WKN HVB31K) der UniCredit Bank auf die Wirecard-Aktie (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) vor.Nach dem steilen Kursanstieg der Wirecard-Aktie im zweiten und dritten Quartal des Jahres 2018, innerhalb dessen die Aktie von 94 Euro (03.04.2018) auf bis zu 199 Euro (04.09.2018) angestiegen sei, sei in den darauf folgenden Monaten für Aktieninhaber die Ernüchterung gefolgt. Mittlerweile habe die Aktie, die derzeit im Bereich von 130 Euro notiere, bereits wieder einen großen Teil des Kursanstieges abgegeben. Obwohl das Unternehmen in den vergangenen Wochen seine Prognosen mehrmals angehoben habe, habe der rasche Kursverfall des DAX-Neulings nicht gebremst werden können. ...

