Die jüngsten Kursverluste waren übertrieben, sagen Experten. Anleger wagen sich wieder vorsichtig zurück und die Börsen stabilisieren sich. In den USA ist die Börsenwoche wegen Thanksgiving (fast) vorbei. Am Freitag findet in den USA nur ein verkürzter Handel statt. Viele Händler bringen dann auch ihre Kinder mit zur Arbeit. So gesehen, kann es lebhaft werden. Heute an Thanksgiving bleiben die US Börsen zu, dafür geht es den Truthähnen an den Kragen. Am Black Friday und Cyber Monday muss sich zeigen, ob Amerika noch im Kaufrausch ist. Der Dax startet heute schwächer und rutscht wieder unter 11.200 Punkte