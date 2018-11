Netflix konnte sich am Mittwoch zunächst etwas erholen. Mit dem Beginn des Börsenhandels in den USA jedoch wurde die Stimmung bereits wieder schlechter. Nun sieht es so aus, als solle der Wert seine grundsätzliche Tendenz einfach fortsetzen: und diese zeigt nach unten.

Denn die Notierungen sind zwar nur minimal gesunken, befinden sich jedoch schon seit Wochen auf Talfahrt. Allein in den vergangenen vier Wochen ging es um fast 23 % nach unten. Damit hat sich aus dem einstigen Hausse-Kandidaten ... (Frank Holbaum)

