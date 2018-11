Das .eu- und .??-Register EURid hat die 5 Gewinner des diesjährigen und mit Spannung erwarteten .eu Web Awards-Wettbewerbs bekanntgegeben.

Die Gewinner der .eu Web Awards 2018 sind:

Leaders Sorbum.eu (Litauen)

Rising Stars Naturalself.eu (Belgien)

Laurels Fetfx.eu (Italien)

Better World Stardustproject.eu (Spanien)

House of .eu Socialeurope.eu (Vereinigtes Königreich)

Special Commendations Dodoni.eu (Griechenland) Macty.eu (Belgien)



"Wir sind begeistert von den diesjährigen Gewinnern der .eu Web Awards. Ich weiß, dass es für die Jury äußerst schwierig war, zu einer Entscheidung zu kommen, da alle Finalisten fantastisch waren. Es war der bislang konkurrenzstärkste .eu Web Awards-Wettbewerb, was bedeutet, dass die Gewinner sehr stolz sein können!", kommentierte Giovanni Seppia, EURid External Relations Manager.

Während der .eu Web Awards 2018 wurden mehr als 200 Nominierungen eingereicht und während der Nominierungs- und Abstimmungsperiode fast 10 000 Stimmabgaben gezählt.

Die Gewinner wurden auf der Gala 2018 bekannt gegeben, die am 21. November 2018 in Brüssel, Belgien, im Theatre du Vaudeville stattfand. Auf der Gala gab es zudem beeindruckende Darbietungen der Londoner Band ‚Blue' sowie des ungarischen Pianisten und Komponisten Balázs Havasi.

Nachdem die Gewinner der .eu Web Awards 2018 feststehen, befasst sich EURid nun mit der Organisation der zum Preispaket 2018 gehörenden Werbekampagne für jeden der Gewinner.

EURid dankt allen diesjährigen Teilnehmern und lädt diejenigen, die nicht zum Zuge gekommen sind, dazu ein, im nächstes Jahr erneut teilzunehmen.

Bleiben Sie auf den Sozialen Medien mit dem Hashtag #2018euWA über die.eu Web Awards 2018 auf dem Laufenden und freuen Sie sich auf die Video-Zusammenfassung der Gala und die Fotogalerie, die demnächst unter https://webawards.eurid.eu/zu finden sein werden.

Genaueres über die .eu Web Awards-Finalisten und -Gewinner der diesjährigen Edition erfahren Sie in einer Sonderausgabe unseres Online Magazins .eu Illustrated.

Über EURid

EURid ist infolge eines Ausschreibungsverfahrens und der Beauftragung durch die Europäische Kommission die Non-Profit-Organisation, die die .eu und .?? Top-Level Domains verwaltet. EURid ist seit 2013 nach dem ISO27001 Sicherheitsstandard zertifiziert. EURid ist außerdem nach dem EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) registriert. EURid hat seinen Hauptsitz in Brüssel (Belgien) und Regionalbüros in Pisa (Italien), Prag (Tschechische Republik) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen unter www.eurid.eu.

