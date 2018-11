Berlin (ots) - Im "TÜV-Report 2019", der am 7. November 2018 veröffentlicht wurde, ist bei der Bewertung des Renault Clio in den zwei Altersgruppen 2-3 Jahre und 4-5 Jahre ein Fehler aufgetreten, den wir hiermit korrigieren. Es folgen die geänderten Aussagen:



Der Renault Clio erreicht bei den 2-3 Jahre alten Fahrzeugen mit einer Quote erheblicher Mängel von 6,3 Prozent im Ranking der Gebrauchtwagen Platz 80. Das Fahrzeug wurde in dieser Altersgruppe mit einer fehlerhaften Mängelquote fälschlicherweise auf Platz 126 geführt.



Bei den 4-5 Jahre alten Fahrzeugen erreicht der Renault Clio mit einer Quote erheblicher Mängel von 8,5 Prozent sogar Platz 48. Auch hier war die ursprüngliche Platzierung auf Rang 126 nicht richtig.



Grund für die falsche Bewertung ist ein Berechnungsfehler, der bei der Aufbereitung der Ergebnisse einzelner Fahrzeugtypen von Renault aufgetreten ist.



"Im Namen des TÜV-Report Teams entschuldige ich mich bei Renault Deutschland sowie den Leserinnen und Lesern für den Fehler", sagte Hartmut Müller-Gerbes, Chefredakteur des TÜV-Reports.



Der TÜV-Report ist seit dem Jahr 1972 eine verlässliche Datenquelle, die Herstellern und Autobesitzern wichtige Informationen liefert. Damit trägt der TÜV-Report maßgeblich zur Verkehrssicherheit in Deutschland bei.



Für den TÜV-Report 2019 sind rund 8,8 Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet worden. Basis der Rankings in 5 Altersklassen sind 18 besonders relevante Mängel. Untersucht wurden in diesem Jahr 231 Fahrzeugmodelle.



OTS: VdTÜV Verband der TÜV e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65031 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65031.rss2



Pressekontakt: Maurice Shahd Pressesprecher Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin T +49 30 760095-320 presse@vdtuev.de