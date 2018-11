FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem Kauf von Thyssenkrupp-Aktien demonstriert der Konzernvorstand Vertrauen in die Zukunft des Industrie- und Werkstoffkonzerns. Alle drei Vorstandsmitglieder investierten am Tag nach der Bilanzvorlage in das eigene Unternehmen, wie entsprechenden Pflichtmitteilungen zu entnehmen ist. Vorstandschef Guido Kerkhoff erwarb zum Gesamtpreis von gut 300.000 Euro 18.500 Thyssenkrupp-Aktien, seine Vorstandskollegen kauften für je ein Drittel der Summe Anteile.

Kerkhoff will Thyssenkrupp im nächsten Jahr in zwei Teile aufspalten, um den Konzern operativ schlagkräftiger und für Anleger werthaltiger zu machen. Investoren sind jedoch skeptisch. Seit Bekanntwerden der Pläne Ende September hat die Aktie mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren. Aktuell notiert sie mit 0,4 Prozent im Plus.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2018 06:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.