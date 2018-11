Zürich - Hohe Branchenauszeichnung für ein Gemeinschaftsprojekt: Die in Kooperation von Allianz Suisse und Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) entwickelte App "BI.Prepared" belegte bei den European Management Risk Awards den Spitzenplatz in der Kategorie "Technology Innovation of the year". Die App hilft Unternehmen dabei, ihre Risikopotenziale zu erkennen und die Risiken für einen Betriebsunterbruch zu managen.

Betriebsunterbruch belegt laut der Umfrage Allianz Risk Barometer bereits seit Jahren unangefochten den ersten Rang als grösstes Unternehmensrisiko weltweit. Denn bei einem Betriebsunterbruch - beispielsweise verursacht durch eine Naturkatastrophe, einen Hackerangriff oder einen Ausfall in der Lieferkette - kann für Unternehmen die gesamte Existenz auf dem Spiel stehen. Zumal angesichts immer effizienterer Produktionsabläufe die Abhängigkeiten stetig grösser werden. ...

