BERLIN (Dow Jones)--Trotz Digitalisierung und guter Arbeitsmarktlage bewerten die Beschäftigten in Deutschland ihre Situation zu großen Teilen kritisch. Insbesondere psychische Belastungen, Stress bei der Arbeit sowie die Sorge vor einer mangelhaften Alterssicherung treiben die Menschen um, wie es im neuen DGB-Index "Gute Arbeit 2018" heißt, den DGB-Chef Reiner Hoffmann und der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske am Donnerstag in Berlin vorstellten.

Der Befragung zufolge gehen 63 Prozent aller Arbeitnehmer einer sogenannten Interaktionsarbeit nach, arbeiten also regelmäßig mit Kunden, Patienten oder Klienten. Dabei seien Konflikte und belastende Erlebnisse sehr verbreitet, oft fehle aber die Unterstützung durch den Arbeitgeber.

Die Digitalisierung verschafft der Studie zufolge keine spürbare Erleichterung, ihre Vorteile kommen bei vielen Beschäftigten nicht an, wie Hoffmann erklärte. "Im Gegenteil: Psychische Belastungen und Arbeitsstress haben durch den digitalen Wandel zugenommen", erklärte er. Dieser Trend müsse umgekehrt werden. "Wir brauchen eine humane Arbeitsgestaltung, die den Gesundheits- und Arbeitsschutz stärkt und die Beschäftigten entlastet. Das erreichen wir nur mit einer starken Mitbestimmung", sagte Hoffmann.

Reicht die Rente?

Die Mehrheit der Arbeitnehmer sorgt sich zudem um das Auskommen im Alter. 45 Prozent der Beschäftigten erwarten dem DGB-Index zufolge, dass ihre Rente nicht ausreichen wird, weitere 36 Prozent, dass sie "gerade so" reichen wird. Hoffmann forderte die Politik dazu auf, diese Signale ernst zu nehmen. "Mit dem Rentenpakt wurde ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht", sagte er. Nötig seien jetzt weitere Maßnahmen zur Anhebung des Rentenniveaus. "Wir müssen das Vertrauen in die Altersvorsorge wiederherstellen", sagte Hoffmann.

Die beiden Gewerkschaftsbosse betonten die identitätsstiftende Funktion von Arbeit. Gerade bei interaktiv Arbeitenden sei die Identifikation mit dem Job "sehr, sehr weit verbreitet", wie Bsirske erklärte. Gleichzeitig werde von hohen psychischen und in Teilen auch hohen körperlichen Belastungen berichtet. Eine bessere Vergütung und eine Regulierung der Arbeitsbelastung unter anderem durch mehr Personal könne für mehr Wertschätzung sorgen.

Der DGB-Index "Gute Arbeit" wird seit 2007 erhoben. Für dieses Jahr wurden den Angaben zufolge bundesweit mehr als 8.000 Arbeitnehmer aller Branchen, Berufe, Einkommens- und Altersgruppen, Regionen und Betriebsgrößen befragt. Neben den jährlichen Fragen zur Arbeitsbelastung, dem Einkommen, dem Sinn der Arbeit und der Ressourcenausstattung lag der Schwerpunkt in diesem Jahr auf der Interaktionsarbeit.

