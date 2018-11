Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem Vorstand der FinLab AG, Herrn Juan Rodriguez, über die Potenziale der neuen Beteiligung CASHLINK Technologies GmbH sowie über die Entwicklung in den übrigen Beteiligungen gesprochen.

GBC AG: Mit dem neuen Investment in die CASHLINK Technologies GmbH wollen Sie insbesondere die Digitalisierung der Prozesse im Bereich der Start-Up-Finanzierung vorantreiben. Welche Produkte stehen hier im Vordergrund?

Juan Rodriguez: Mit der neuen Plattform für handelbare Startup-Anteile, stokera, digitalisiert CASHLINK den Investitionsprozess in Startups. Bisher nehmen Start-ups vor allem wegen der hohen Transaktionskosten Kapital in Finanzierungsrunden auf. Mit stokera können sie flexibel Kapital aufnehmen, wenn sie es benötigen und sparen Ressourcen, die sie in ihre Produktentwicklung stecken können. Auch für professionelle Investoren ist die Plattform interessant: Waren Kapitalanlagen in Start-ups bisher meist illiquide und unflexibel, ermöglicht die Plattform stokera das einfache und kostengünstige Übertragen von Start-up-Anteilen. Dadurch erzielt stokera für professionelle Investoren mehr Flexibilität und erleichtert sowohl den Investitionsprozess als auch die sichere Übertragbarkeit der Anteile.

GBC AG: Was ist der Vorteil beim Einsatz einer Blockchain im Finanzierungsprozess und sind hier gesetzliche Vorgaben umzusetzen?

Juan Rodriguez: Die Blockchain hat im Finanzierungsprozess sowohl auf Businessseite als auch auf der technischen Ebene deutliche Vorteile. Zum einen sind Startup-Anteile über die Blockchain deutlich günstiger, einfacher und schneller zu übertragen als klassische Startup-Anteile. Zum anderen ist die Blockchain-Technologie transparenter und sicherer als klassische Datenbanken. Regulatorisch werden die Anteile als Wertpapier nach deutschem Recht behandelt. Die Regulierung ist hier prinzipiell technologieneutral.

GBC AG: Plant Stokera für die Umsetzung der Digitalisierung einen ICO (Initial Coin Offering)?

Juan Rodriguez: Bei stokera werden Security Token Offerings (STOs) ermöglicht: STOs unterscheiden sich in mehreren Punkten deutlich von einem ICO. Zum einen wird bei stokera eine andere Art von Token ausgegeben. Im Falle eines ICOs werden aktuell sogenannte Utility Token ausgegeben. Diese Token-Art ist vergleichbar mit einem Gutschein, sie sind keine richtige Unternehmensbeteiligung. Zum anderen richten sich die meisten ICOs hauptsächlich an private Investoren: Stokera hingegen richtet sich ausschließlich an qualifizierte Investoren, z.B. Business Angels oder VC Fonds. Diese Form von Security Token Offerings sind kein Crowdfunding.

GBC AG: Gibt es einen Zeitplan für die Einführung von Stokera und wie hoch schätzen Sie die Potenziale von Stokera ...

