Original-Research: All for One Steeb AG - von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu All for One Steeb AG Unternehmen: All for One Steeb AG ISIN: DE0005110001 Anlass der Studie: Vorl. Zahlen GJ 2017/18; Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 22.11.2018 Kursziel: EUR 72,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.05.2017, vormals Halten Analyst: Daniel Großjohann Erwartungen 2017/18 getroffen, Strategieoffensive 2022 angekündigt Die vorläufig gemeldeten Zahlen der All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) für 2017/18 haben unsere Erwartungen getroffen. Der Umsatz stieg auf 332,5 Mio., wobei der 11%ige Zuwachs fast ausschließlich organisch war. Das EBIT lag mit 20,6 Mio. rd. 3% über dem Vorjahreswert. Der mittelfristige Ausblick auf 2022/23 impliziert durchschnittliche jährliche Wachstumsraten oberhalb von 10%, die durch die erstmals vorgestellte Strategieoffensive 2022 ermöglicht werden sollen. Wir haben unsere Erwartungen überarbeitet, was auf 5-Jahressicht zu einer deutlichen Anhebung bei Umsatz und EBIT führt, während die kurzfristigen Schätzungen reduziert wurden. Dies führt - neben den Multiples, die bedingt durch das Kapitalmarktumfeld sanken ??" zu einer niedrigeren Peer-Bewertung, während die langfristig orientierte DCF-Bewertung ansteigt. Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR 72,30. Unsere Empfehlung lautet weiterhin ??zKaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17265.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

