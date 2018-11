Das Interesse an italienischen Staatsanleihen scheint selbst unter bislang verlässlichen Anlegern aus dem Inland nachzulassen. Ein auch als "Patriotenanleihe" bekanntes Wertpapier zog wesentlich weniger Nachfrage auf sich, als von der Regierung erhofft. Fachleute deuten dies auch als Misstrauensvotum gegen die Wirtschaftspolitik der italienischen Regierung, die ihre Neuverschuldung ausweiten will und sich deshalb mit der EU im Haushaltsstreit befindet.

Wie das italienische Finanzministerium am Donnerstag bekanntgab, ist der viertägige Verkaufsprozess abgeschlossen. Demnach nahm der italienische Staat mit dem Verkauf der "BTP Italia" genannten Anleihe insgesamt 2,16 Milliarden Euro ein. Das ist der zweitniedrigste jemals erzielte Verkaufserlös und ein Bruchteil des von der Regierung angepeilten Zielbetrags von sieben bis acht Milliarden Euro. Zudem liegt der Betrag klar unter dem Erlös früherer Verkaufsaktionen. In der Spitze waren es 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2013 gewesen - das zehnfache des jetzigen Betrags.

Der italienische Anleihemarkt reagierte nicht erkennbar auf die enttäuschenden Verkaufsergebnisse. Im Gegenteil: Die Renditen italienischer Staatspapiere gaben im Mittagshandel spürbar nach.

"BTP Italia" richten sich zwar auch an Profianleger, vor allem aber an Privatanleger mit kleinerem Geldbeutel. Die Papiere sind mit einer Mindestverzinsung zum Schutz gegen die Inflation ausgestattet und werden seit etwa sechs Jahren vom italienischen Staat in regelmäßigen Abständen verkauft. Bislang war das Interesse von Privatanlegern meist groß.

Die jetzige geringe Nachfrage gilt als schlechtes Omen für die italienische Regierung, der die Financiers ihrer Staatsausgaben auszugehen drohen: Ausländische Anleger haben sich seit der Regierungsübernahme der populistischen Parteien Lega und Fünf Sterne im Frühsommer von italienischen Staatspapieren zunehmend verabschiedet. Italienische Banken, eine andere große Käufergruppe, halten bereits hohe Bestände an Staatsanleihen ihres Landes.

Sollten sich jetzt auch noch die inländischen Privatanleger als bislang verlässliche Käufergruppe abwenden, wäre dies ein Risiko für die Regierungspläne. Zumal die Europäische Zentralbank (EZB) ab kommendem Jahr im Rahmen ihrer Anleihekäufe voraussichtlich keine neuen Staatsanleihen mehr erwerben wird. Die italienische Regierung will die Neuverschuldung ausweiten und verspricht sich dadurch ein höheres Wirtschaftswachstum. Die EU-Kommission teilt diese Sicht nicht und lehnt die Haushaltspläne der Regierung ab./bgf/jsl/jha/

