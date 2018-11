Comeback der Kapitalschutz-Zertifikate - Laut aktuellem Marktbericht des Zertifikate Forums Austria hat das Volumen von Kapitalschutz-Zertifikaten in den ersten neun Monaten des Jahres um 9% zugelegt. Bei RCB ist dieses Wachstum sogar noch ausgeprägter. Ein gestiegenes Sicherheitsbedürfnis in Folge unruhiger Marktphasen sowie attraktive Ausstattungen und einfache Auszahlungsprofile tragen zu diesem Comeback bei. Es scheint aber auch so, dass mittlerweile viele konservative Anleger erkennen: Kapitalschutz-Zertifikate können das ideale Einstiegsprodukt sein - so wie bspw. der aktuelle Europa Nachhaltigkeits-Bond 4 von RCB. Um den maximalen Ertrag von 40% (4,30% p.a.) zu erzielen reicht es schon, dass die europäische Nachhaltigkeitsbenchmark von STOXX am ...

