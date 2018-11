Hetze und Zeitdruck bestimmen den Arbeitsalltag von Millionen Arbeitnehmern in Deutschland. Beschäftigte, die besonders viel mit Kunden, Patienten oder etwa als Erzieherinnen mit Kindern zu tun haben, werden zudem oft durch Konflikte belastet, die sie dann vielfach auch noch mit in den Feierabend nehmen. Das zeigt der am Donnerstag in Berlin präsentierte DGB-Index Gute Arbeit 2018.

So fühlen sich bundesweit 52 Prozent der Beschäftigten sehr oft oder oft bei der Arbeit gehetzt und unter Zeitdruck, wie die repräsentative Umfrage ergab. Fast jede und jeder Dritte klagt darüber, dass sehr oft oder oft verschiedene Anforderung in sie oder ihn gestellt werden, die schwer miteinander zu vereinbaren sind.

Von den Beschäftigten, die sehr oft mit Kundschaft, Patienten, Klienten und anderen Menschen zu tun haben, muss nach eigenen Angaben mehr als jeder Dritte sehr oft oder oft die eigenen Gefühle bei der Arbeit verbergen. Fast jeder Fünfte muss oft Konflikte oder Streitigkeiten mit den Menschen durchstehen, mit denen die Betroffenen arbeiten. Eine herablassende Behandlung durch andere erlebt mehr als jeder Zehnte sehr oft oder oft./bw/DP/jha

