Die britische Premierministerin Theresa May will noch am Donnerstagnachmittag zur Brexit-Erklärung im Londoner Parlament Stellung nehmen. Unterhändler der britischen Regierung und der EU-Kommission hatten sich zuvor auf den Entwurf einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen geeinigt, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk im Kurznachrichtendienst Twitter bestätigte. Damit steht der letzte Baustein des Vertragspakets zum EU-Austritt Ende März 2019./si/DP/jha

