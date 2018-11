Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach einem Zukauf auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die erworbene Büroimmobilie in Münster und das Logistikgebäude in Krefeld seien komplett vermietet, schrieb Analystin Katharina Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Einfluss dieses Geschäfts auf das Ergebnis der Immobiliengesellschaft dürfte allerdings zu vernachlässigen sein./bek/gl Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-11-22/12:55

ISIN: DE000PAT1AG3