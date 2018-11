Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LafargeHolcim vor einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Franken belassen. Auf der Veranstaltung dürfte der Baukonzern an den meisten finanziellen Zielen festhalten, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Ereignis senkte er daher lediglich die Annahmen für die Kapitalausgaben auf etwa 1,6 bis 1,65 Milliarden Franken jährlich. Einen Teil des für zusätzliches Wachstum vorgesehenen Kapitals könnte LafargeHolcim für Übernahmen verwenden./bek/tav Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-11-22/12:57

ISIN: CH0012214059