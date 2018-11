Covestro (ISIN: DE0006062144), ehemals Bayer MaterialScienece und von der "Mutter" erst vor gut drei Jahren an die Börse gebracht, erlebt in dieser Woche sein Waterloo. Am Dienstag kassierte der Werkstoffe-Spezialist seine Jahresprognose. Jetzt wird der Gewinn als EBITDA (vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) leicht unter dem des Vorjahres gesehen. Die Erwartungen erodierten ohnehin im Laufe des Jahres, entsprechend war die Aktie schon vorher im Abwärtstrend. Aber jetzt zogen noch mehr Akteure umgehend die Reißleine. Vor allem, weil unangenehm aufstieß, dass diese Umsatz- und Gewinnwarnung nur vier Wochen nach der Veröffentlichung der Bilanz zum dritten Quartal erfolgte. Und da hatte man die vorherige Prognose noch bestätigt.

Das erinnerte an OSRAM, wo man im Frühjahr ähnliches - und dort gleich zweimal - erlebte. Und natürlich fragen sich die Investoren: Was läuft da so schief, dass man das vor vier Wochen noch nicht wusste? Covestro macht einerseits Logistikprobleme verantwortlich, weil der wichtige Transportweg über die Flüsse durch das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...