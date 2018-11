Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA findet wegen des "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt.

In Japan ruht der Handel wegen des "Arbeitsdank-Tages".

AKTIENMÄRKTE (12:29 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.643,00 -0,23% -3,11% Euro-Stoxx-50 3.137,26 -0,53% -10,47% Stoxx-50 2.890,56 -0,56% -9,04% DAX 11.174,51 -0,62% -13,49% FTSE 6.973,51 -1,09% -8,29% CAC 4.948,94 -0,53% -6,84% Nikkei-225 21.670,32 +0,65% -4,91% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,76 +6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,58 54,63 -0,1% -0,06 -5,5% Brent/ICE 62,79 63,48 -1,1% -0,69 -0,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,15 1.226,06 +0,1% +1,09 -5,8% Silber (Spot) 14,51 14,51 +0,0% +0,00 -14,3% Platin (Spot) 846,35 847,50 -0,1% -1,15 -9,0% Kupfer-Future 2,79 2,79 -0,0% -0,00 -16,6%

Die Ölpreise setzten ihren Abwärtstrend aus dem asiatischen Handel fort. Analysten sind besorgt, dass eine schwächere Konjunktur Auswirkungen auf die globale Ölnachfrage haben könnte. Dazu kommt das weiter herrschende Überangebot.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Tagesverlauf: DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung zur Strategie

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone November (Vorabschätzung) PROGNOSE: -3,0 zuvor: -2,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen stehen am Donnerstagmittag weiter unter Druck. Die Anleger halten sich am Thanksgiving-Feiertag zurück, an dem die US-Börsen geschlossen bleiben. "Es gibt ... keinen echten Verkaufsdruck, aber die Kaufseite bleibt aus", sagt ein Händler. Dies ziehe die Kurse nach unten. In den kommenden Tagen wird der Markt darauf achten, wie verkaufsstark sich der "Black Friday" und der so genannte Cyber-Monday entwickeln werden. Im Technologiesektor, der um 0,7 Prozent fällt, bleibt Apple das Hauptthema. Hier belasten Berichte, laut denen der Absatz des iPhone XR in Japan sogar finanziell gestützt werden muss. In Japan wird nun damit gerechnet, dass die großen Mobilfunkunternehmen ab kommender Woche die Preise der XR-Modelle senken wollen. "Das sind sehr schlechte Nachrichten für alle Zulieferer", sagt ein Händler. AMS geben 2,4 Prozent nach, für Dialog geht es um 2,4 Prozent nach unten. Der Index der Versorger-Aktien gibt um 0,7 Prozent nach, auch belastet vom Kurseinbruch von 7 Prozent von Centrica. "Der Ausblick enttäuscht", heißt es im Handel. Der Versorger hat einen Gewinn je Aktie von 11,5 Pence in Aussicht gestellt. "Der Markt hat aber 12,9 Pence erwartet", heißt es. Die stärksten Abgaben müssen Rohstoffwerte mit einem Minus von 1,5 Prozent hinnehmen. Hier belastet die anhaltende Schwäche der Rohstoffpreise. Einige Marktteilnehmer befürchten, dass diese nicht nur auf technische Faktoren zurückzuführen sind, sondern Ausdruck eines nahenden Wachstumsabschwungs.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:06 Mi, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1404 +0,17% 1,1397 1,1405 -5,1% EUR/JPY 128,85 +0,09% 128,82 128,85 -4,8% EUR/CHF 1,1344 +0,21% 1,1336 1,1343 -3,1% EUR/GBP 0,8865 -0,52% 0,8915 0,8916 -0,3% USD/JPY 113,04 -0,06% 113,03 112,99 +0,4% GBP/USD 1,2793 +0,16% 1,2785 1,2789 -5,3% Bitcoin BTC/USD 4.513,37 -0,5% 4.566,69 4.549,81 -67,0%

Das britische Pfund macht einen Satz nach oben, nachdem sich die Brexit-Unterhändler der EU und Großbritanniens auf eine gemeinsame Erklärung zu den künftigen Beziehungen geeinigt haben. Im Verlauf sprang das Pfund in der Spitze auf 1,2928 Dollar und damit den höchsten Stand seit einer Woche. Für den Euro sehen die Devisen-Analysten der Unicredit für Donnerstag eine Spanne zwischen 1,1350 und 1,1450 Dollar. Es stünden keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an und zudem finde in den USA aufgrund von "Thanksgiving" kein Handel statt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die chinesischen Börsen zeigten sich hoch volatil, Händler sprachen von Richtungssuche. Von der Wall Street kamen leicht positive Impulse, diese hatte sich nach einer zweitägigen Baisse stabilisiert. Die für Asien wichtige technologielastige Nasdaq war nach deutlichen Abgaben in den vergangenen Tagen etwas gestiegen. Angesichts des Feiertages in den USA und am Freitag in Japan verlief der Handel eher unspektakulär. Medienberichten zufolge nimmt der als Falke bekannte Berater des US-Präsidenten, Peter Navarro, nicht an dem Ende des Monats stattfindenden G20-Gipfel in Argentinien teil, auf dem Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping aufeinander treffen. Am Markt wurde dies als positives Anzeichen dafür gewertet, dass eine Einigung im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf dem Gipfel möglich erscheine. In Tokio erhielt der Nikkei-Index etwas Rückenwind vom Yen. Die Zugewinne waren in Japan breit gestreut. Nach der leichten Erholung der Ölpreise am Vortag wurde der Index von Energiewerten gestützt. Zudem gewann der Bausektor 1,5 Prozent. Unter Abgabedruck standen Finanzwerte. Mitsubishi UFJ verloren 1,4 Prozent, T&D Holdings gaben 0,3 Prozent nach. Aktien der Brauerei Sapporo legten um 7,1 Prozent zu. In Hongkong legte das Index-Schwergewicht Tencent um 2,6 Prozent zu. China Mobile gaben 1 Prozent ab. Unter Druck standen Immobilienwerte: China Vanke, Evergrande und Country Garden verloren bis zu 3,4 Prozent. Im chinesischen Kernland stiegen Aktien von einigen Vitaminherstellern um das Tageslimit von 10 Prozent. In Südkorea verzeichneten Hyundai und Kia Abgaben von bis zu 5,1 Prozent. Einem Bericht zufolge prüfen US-Staatsanwälte gegenwärtig, ob die beiden Autohersteller Fahrzeugrückrufe in den vergangenen Jahren ordnungsgemäß durchgeführt haben. Sydney wurde vom Gesundheitssektor gestützt, der 2,7 Prozent zulegte. Der Verbrauchsgütersektor gewann 1,3 Prozent. Auch die gestiegenen Ölpreise halfen.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten laufen zunächst etwas zusammen. Ein Marktteilnehmer will aber nur von einer Atempause sprechen. "Die Anleger stellen sich auf zunehmende Risiken ein", sagt er. Der Kredit-Zyklus sei offensichtlich am Ende angelangt. Im Blick stünden neben der Konjunktur weiterhin die Entwicklungen um das italienische Defizit und den Brexit. Wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA wird mit einem ruhigen Handelstag gerechnet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Gewinnrückgang bei der Helaba bremst sich ab

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat in den ersten neun Monaten 2018 unter einem erheblichen Rückgang beim Handelsergebnis und höheren Aufwendungen gelitten. Der Gewinn vor Steuern ging weiter zurück, allerdings von Juli bis September - auch dank einer entspannteren Risikolage - mit einer schwächeren Rate als im Vorquartal. Im Sommer hatte besonders der harte Wettbewerb den Vorsteuergewinn um 16 Prozent absacken lassen. Zum laufenden Bieterverfahren für die NordLB äußerte sich die Helaba unterdessen nicht.

Thyssenkrupp-Vorstände demonstrieren mit Aktienkäufen Vertrauen

Mit dem Kauf von Thyssenkrupp-Aktien demonstriert der Konzernvorstand Vertrauen in die Zukunft des Industrie- und Werkstoffkonzerns. Alle drei Vorstandsmitglieder investierten am Tag nach der Bilanzvorlage in das eigene Unternehmen, wie entsprechenden Pflichtmitteilungen zu entnehmen ist. Vorstandschef Guido Kerkhoff erwarb zum Gesamtpreis von gut 300.000 Euro 18.500 Thyssenkrupp-Aktien, seine Vorstandskollegen kauften für je ein Drittel der Summe Anteile.

DFV will nun doch an die Börse - Abstriche beim Preis

Die Deutsche Familienversicherung DFV will nun doch in diesem Jahr noch an die Börse. Der Frankfurter Online-Versicherer will ab Freitag neue Aktien zum Preis von 12,00 Euro je Aktie verkaufen. Das Angebot umfasst 3,8 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie eine Mehrzuteilungsoption aus bis zu 570.000 bereits bestehenden Aktien aus dem Bestand einer Aktionärin.

Deutsche Konsum REIT-AG schließt Kapitalerhöhung ab

Die Deutsche Konsum Reit-AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich über die Bühne gebracht. Wie geplant wurden gut 2,7 Millionen neue Aktien zu einem Stückpreis von 11 Euro platziert, wie der Investor für Einzelhandelsimmobilien mitteilte. Der Gesamterlös beläuft sich auf 30 Millionen Euro brutto. Die Deutsche Konsum Reit-AG will ihn für weitere Zukäufe nutzen.

Börsenneuling Nfon setzt Wachstumskurs fort und bekräftigt Ziele

Der Börsenneuling Nfon hat seinen Wachstumskurs fortgesetzt und den Umsatz in den ersten neun Monaten kräftig erhöht. Der Anbieter für Telefonanlagen aus der Cloud schrieb wegen Sonderaufwendungen für Vergütungsprogramme und den Börsengang im Mai einen höheren EBITDA-Verlust als im Vorjahr. An dem Ausblick für das Gesamtjahr hält die Gesellschaft fest.

Nordex liefert sieben Großturbinen für Windpark in Irland

