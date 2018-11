Hamburg (ots) - Mit Top Kreuzfahrt-Angeboten geht Costa zum Black Friday an den Start. Für wenige Tage können ausgesuchte Kreuzfahrten zu hervorragenden Konditionen gebucht werden. Costa hat für die Verkaufsaktion insgesamt fünf attraktive Kreuzfahrtrouten in der Karibik, in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie im westlichen und östlichen Mittelmeer ausgesucht:



- 14 Tage Karibik mit der Costa Magica von Dezember 2018 bis März 2019 ab 1.449 Euro p.P. inklusive Flug - 7 Tage westliches Mittelmeer mit der Costa Diadema von Januar bis Mai 2019 ab 333 Euro p.P. - 7 Tage östliches Mittelmeer mit der Costa Luminosa im November und Dezember 2018 ab 333 Euro p.P. - 7 Tage Emirate mit der Costa Mediterranea im Dezember 2018 und Januar 2019 ab 333 Euro p.P. - 7 Tage Karibik mit der Costa Deliziosa im Dezember 2018 ab 333 Euro p.P.



Neben dem Abpreis 333 EUR p.P. für die Innenkabine bietet Costa auch sehr gute Konditionen für Außen- (ab 444EUR p.P.) und Balkonkabinen (ab 555EUR p.P.).



Und noch ein Preisknüller für alleinreisende Gäste: Auf vielen Abfahrten im Winter 2018/2019 kann eine Doppelkabine zur Alleinbenutzung ohne Aufpreis gebucht werden.



Verkaufsstart des Costa Black Friday 2018 ist Freitag, der 23. November. Gebucht werden kann bis einschließlich zum Cyber Monday, den 26. November. Achtung: das Kontingent ist limitiert. Weitere Informationen zu den Black Friday Angeboten von Costa unter www.costakreuzfahrten.de/black-friday



