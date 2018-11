Die Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) hat Details der neuen Mittelfriststrategie "Strategy 2023" bekanntgegeben.

Nach einer Phase der Konsolidierung hat sich die Branche der Linienreedereien deutlich verändert. Bezogen auf die Transportkapazität ist Hapag-Lloyd heute mehr als doppelt so groß wie im Jahr 2014. Zugleich ist eine weitere Konsolidierung in der Branche weniger attraktiv aufgrund abnehmender Skaleneffekte, was insgesamt zu einem Wendepunkt führt. Hapag-Lloyd wird sich daher auf eine deutliche Steigerung der Qualität für die Kunden, selektives globales Wachstum und durchgängige Profitabilität fokussieren.

"Größe ist nicht länger Trumpf, sondern strikte Kundenorientierung. Es ist offensichtlich, dass Kunden zuverlässigere Lieferketten erwarten und dass unsere Industrie sich verändern und mehr investieren muss. Gleichzeitig wissen wir, dass Kunden bereit sind, für ...

