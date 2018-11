Auch im Oktober sah es beim weltweiten Absatz des Volkswagen-Konzerns noch eher mau aus. Es sieht so aus, als ob die für die Zahl der Auslieferungen negativen Auswirkungen der WLTP-Umstellung in Europa doch noch nicht ganz ausgelaufen sind. Immerhin hieß es dazu vom Leiter Konzern Vertrieb, Zitat: "Beim Thema WLTP-Umstellung haben wir die Talsohle in Europa durchschritten." Doch konkret zu den Zahlen: VW nannte für Oktober einen Gesamtwert von weltweit 846.300 Fahrzeugen - ein Minus von 10,0% ... (Peter Niedermeyer)

