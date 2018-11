Bern - Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Post AG hat Roberto Cirillo zum neuen CEO der Schweizerischen Post gewählt. Er tritt per April 2019 die Nachfolge von Ulrich Hurni an, der die Leitung der Post im Juni 2018 interimistisch von Susanne Ruoff übernommen hatte. Der Tessiner Cirillo verfügt über fundierte Erfahrung in Grossunternehmen, die sich im Wandel befinden. Deshalb zeigt sich der Verwaltungsrat überzeugt, dass er mit Cirillo die ideale Person gefunden hat, um die Post erfolgreich in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...