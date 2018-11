Das deutsche Grundgesetz sagt es in Artikel 17 unmissverständlich und eindeutig: "Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden."

Der Beitrag Eine Petition von 21 gegen den UN-Migrationspakt angenommen erschien zuerst auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...