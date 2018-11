Bundeskanzlerin Merkel will das Arbeitsrecht lockern. Auf dem Arbeitgebertag in Berlin mahnte sie aber auch die Arbeitgeber verantwortlich etwa mit Ketten-Arbeitsverträgen umzugehen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für eine Lockerung des Arbeitsrechts ausgesprochen. "Hier würde ich persönlich an manchen Stellen weiter gehen", sagte Merkel am Donnerstag auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Sie habe aber bisher nicht durchsetzen können, "wenigstens das EU-Arbeitszeitgesetz eins zu eins umzusetzen", sagte sie mit Hinweis auf die dort vorgesehene Flexibilisierung. Es gebe jetzt in Deutschland immerhin eine Öffnungs- und Experimentierklausel, wenn es Tarifverträge gebe und der Betriebsrat ...

