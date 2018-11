Von Nathan Allen

PARIS (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern Total kauft sich in den brasilianischen Tankstellenmarkt ein. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es mehrere Distributionsgeschäfte von der brasilianischen Zema-Gruppe. Es ist nur der erste Schritt, Total strebt eine größere Marktpräsenz in Brasilien an.

Total übernimmt Zema Petroleo, Zema Diesel und Zema Importacao für einen ungenannte Betrag. Zema Petroleo betreibt in dem Land 280 Tankstellen und Lagereinrichtungen, hauptsächlich in den zentralen Bundesstaaten Minas Gerais, Goias und Matto Grosso.

Total will zunächst den Markennamen des Netzwerks ändern und ab 2019 neue Zweigstellen eröffnen. Die Anzahl der Marken-Tankstellen will Total innerhalb von fünf Jahren verdoppeln, insbesondere in Südosten und in der zentral-westlichen Region des Landes.

Brasilien ist der größte Markt in Südamerika für Tankstellen-Benzin und der zweitgrößte für Bio-Kraftstoff, so Total.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2018 07:00 ET (12:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.