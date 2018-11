Straß im Straßertale (ots) - Kultur, Begegnung, Glaube zur Weihnachtszeit und zu Silvester im Klösterreich:



Klöster bieten über Weihnachten in einer Atmosphäre der Ruhe und Entspannung "Gast im Kloster"- Aufenthalte an. Die Marienschwestern vom Karmel in Oberösterreich bieten um die Weihnachtstage und zum Jahreswechsel in ihren Curhäusern in angenehmer Gemeinschaft die Feier der Geburt Jesus, einen Jahresausklang und gemeinsame Stunden voller Lieder und Geschichten an. In den Stiften und Klöstern von Klösterreich kann in wohltuender Gemeinschaft Weihnachten gefeiert werden: sich einlassen auf den klösterlichen Rhythmus, Eintauchen in die Stille und in feierliche Sakralmusik bei Christmetten - das ist ein Geschenk für Weihnachten der besonderen Art.



Im Kloster Wernberg bei Villach in Kärnten können Gäste unter dem Motto "be-sinn-lich erleben" die Weihnachtszeit nutzen, um inne zu halten, wohltuende Rituale zu pflegen und Schätze und Bräuche aus der Vergangenheit (wieder-)entdecken zu können. Ob als Familie oder als Paar, alleine oder mit Freunden, die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut laden Interessenten herzlich nach Wernberg ein. Kultur, Begegnung, Glaube und Inspiration werden zum Jahreswechsel bei Exerzitien, Seminaren und meditativen Tagen in den Mitgliedsklöstern von Klösterreich angeboten. Auch über Silvester und den Neujahrstagen gibt es Angebote im Kloster: Neue Impulse sind zum Jahreswechsel gefragte Werte bei Gästen im Kloster. So bietet die Zisterzienserinnen-Abtei Waldsassen in der nördlichen Oberpfalz Bayerns zwischen den Jahren ruhige und besinnliche Tage an. Von den 27 Mitgliedsklöstern im Klösterreich befinden sich 22 Klöster in Österreich, 2 in Tschechien, 1 in Deutschland, 1 in der Schweiz und 1 in Ungarn.



Im Benediktinerstift Göttweig begleitet zum Jahreswechsel Pater Christian Gimbel von 27. Dezember bis 1. Jänner Schweige- und Einzelexerzitien. Dazu braucht es den Raum der Stille und den Mut, das Rad des Lebens für ein paar Tage zu entschleunigen. Unter dem Titel "Altes lassen - Neues begrüßen" begleiten die Mönche vom Stift St. Lambrecht den Jahreswechsel als Übergang von einem Jahr ins andere, eine besondere Zeit, wo auf Vergangenes zurückgeschaut und das Bevorstehende in den Blick genommen werden kann. "Besinnlich in das neue Jahr" werden im Bildungshaus Stift Zwettl Seminartage unter dem Motto "Heimkehr zu sich selbst - Erfahrungen aus dem Kloster als Inspiration für das neue Jahr" angeboten.



Im Stift Schlägl kann zum Jahreswechsel "Über die Schwelle getanzt" werden, das Stift Klosterneuburg lädt zum "Lux natus est"-Konzert zur Wintersonnenwende, Stift Stams bietet rund um die Weihnachtsliturgie Sakralmusik an und lädt wie das Stift Schlägl zum Silvesterkonzert ein. Im Stift Heiligenkreuz gibt es über Silvester Jugendtage. Bei "Silvestertagen" lädt das Stift Seitenstetten zum Tagesrhythmus der Benediktiner Gäste zu einem ruhigen Jahreswechsel mit Meditation und Fackelwanderung ein. Am Silvestertag wird im Stift Lilienfeld eine mitternächtliche Anbetung vor dem Allerheiligsten in der Klosterkirche gefeiert.



Klösterreich-Gutscheine unter https://www.kloesterreich.at/gutschein/



