FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa muss laut einem Magazinbericht nach einem neuen Finanzvorstand Ausschau halten. Amtsinhaber Ulrik Svensson habe intern erklärt, dass er seinen Dreijahresvertrag nicht verlängern wird, schreibt das Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise. Der 57-Jährige habe seine Entscheidung mit privaten Motiven begründet.

Der Schwede hatte das Finanzressort der Lufthansa Anfang 2017 übernommen und würde den DAX-Konzern dann Ende kommenden Jahres verlassen.

Wie das Magazin weiter schreibt, soll die Leistung von Thorsten Dirks im Vorstand für Spannungen sorgen. Der Chef der Low-Cost-Tochter Eurowings gerate zunehmend mit CEO Carsten Spohr aneinander, hätten Beteiligte berichtet. Sollte sich die Leistung von Dirks nicht rasch bessern, stünde auch auf diesem Posten ein Wechsel an.

Ein Sprecher der Deutschen Lufthansa wollte sich dazu nicht äußern. "Medienspekulationen kommentieren wir grundsätzlich nicht", sagte er auf Anfrage von Dow Jones Newswires.

Eurowings bewältigt derzeit die Integration der von Air Berlin übernommenen Maschinen, die sich länger hinzieht als ursprünglich erwartet, und schrieb in den ersten neun Monaten des Jahres wieder rote Zahlen. Zudem hatte die Airline im vergangenen Sommer wie andere auch mit vielen Verspätungen und Ausfällen zu kämpfen. Doch die Lufthansa hat der Low-Cost-Tochter hohe Ziele gesetzt: In drei bis vier Jahren soll die Lufthansa-Tochter so profitabel werden wie die "wichtigsten Wettbewerber", hatte Svensson im Juli gesagt und nannte etwa die britische Easyjet als Beispiel.

November 22, 2018 07:06 ET (12:06 GMT)

