In einigen Ländern Nordafrikas brummt das Geschäft mit der westlichen Kfz-Industrie. So hat sich Algerien längst als "Assembler" für Autos von VW, Renault, Peugeot, Kia & Co. positioniert. "Und das entsteht bei Lkw und Bussen auch", erwartet der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Algerien, Franz Bachleitner.Der oberösterreichische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...