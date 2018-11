Jerusalem, Israel (ots/PRNewswire) -



Heute wurde Dr. Mike Evans mit der Auszeichnung "Lion of

Jerusalem" auf der Jerusalem Post Diplomatic Conference geehrt. Evans

ist ein prominenter christlich-zionistischer Journalist und Gründer

von "The Friends of Zion Museum" in Jerusalem und dem Jerusalemer

Gebetsteam.



(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/788117/Lion_of_Jerusalem_Award.jpg )



Die Auszeichnung "Lion of Jerusalem wurde Dr. Mike Evans von dem

frisch gewählten Bürgermeister von Jerusalem, Moshe Lion, und dem CEO

der Jerusalem Post, Ronit Hassin-Hochman, überreicht. Evans nahm die

Auszeichnung in Gegenwart des Premierministers Benjamin Netanyahu,

der Justizministerin Ayelet Shaked, des Ministers für öffentliche

Sicherheit und strategische Angelegenheiten Gilad Erdan, des

Chefredakteurs der Jerusalem Post Yaakov Katz, des Vorstands der

Israeli Discount Bank Dr. Joseph Bachar und vielen anderen entgegen.



Dr. Mike Evans hat mehr als 40 Jahre damit verbracht, den Staat

Israel zu verteidigen und Brücken für ihn in der ganzen Welt zu

bauen. Er ist der Gründer von "The Friends of Zion Heritage Center,"

das zurzeit über 52 Millionen Anhänger auf Facebook verzeichnet und

somit über eine der größten Pro-Israel Social-Media-Seiten der Welt

verfügt. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2015 haben mehr als 200.000

Besucher das Museum besichtigt, einschließlich 127 Diplomaten, 64

Botschafter sowie zahlreiche Präsidenten und Premierminister.



Er ist Mitglied der "Trump-Faith-Initiative" und verlieh die

"Friend of Zion"-Auszeichnung an Präsident Donald J. Trump für den

"mutigen und historisch bewegenden Umzug der US-amerikanischen

Botschaft von Tel Aviv in Israels ewige Hauptstadt Jerusalem". Evans

traf sich auch mit dem saudischen Kronprinzen Muhammed bin Salman,

dem Kronprinzen Muhammed bin Zayed von den Emiraten und mit dem

ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi, im Interesse der

Verbesserung ihrer Beziehungen zum Staat Israel und um regionale

Kooperation zu fördern. Evans ist ein Bestsellerautor der New York

Times mit 92 veröffentlichten Büchern.



The Friends of Zion Museum gab bekannt, dass es eine neue

Ausstellung zu Ehren des US-amerikanischen Präsidenten Donald J.

Trump für seinen Beistand für Israel und für sein echtes Engagement

gegenüber der Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Israel

eröffnen wird.



Das "Friends of Zion Heritage Center" ist ein Projekt im Wert von

100 Millionen US-Dollar, das gegenwärtig eine Ideenschmiede, ein

Forschungszentrum, ein Botschafter-Institut und eine

Online-Universität aufbaut, die alle dazu beitragen,

Pro-Israel-Unterstützer auf der ganzen Welt in Bezug auf Israels

Geschichte, Herausforderungen und Erfolge auszubilden. Laut Dr.

Evans: "Der Erfolg, 50 Millionen Online-Mitglieder zu erreichen, ist

der Fähigkeit des FOZ Museums zu verdanken, Menschen auf der ganzen

Welt zu erreichen und sie zu Freunden Israels zu machen."



Die Jerusalem Post Diplomatic Conference wurde im Waldorf-Astoria

abgehalten und von vielen heute führenden Politikern, Diplomaten,

Journalisten, Unternehmern und anderen Weltführern besucht.



