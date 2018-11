Italienischer Haushalt wird abgelehnt, europäische Aktienmärkte unter Druck War es ein "Dead Cat Bounce"? DE30 könnte weitere Verluste realisieren Deutsche Bank meldet Verluste im Bereich Risikomanagement

Europäische Aktien haben den Handel unter ihren gestrigen Schlusskursen begonnen, da die Anleger die Ablehnung des italienischen Haushaltsentwurfs durch die EU-Kommission weiter verarbeiten. Infolgedessen performt der italienische FTSE MIB (ITA40) am heutigen Morgen mit -0,7% am schlechtesten. Die Marktteilnehmer scheinen einige Kommentare vom stellvertretenden Premierminister Luigi di Maio herunterzuspielen, die darauf hindeuten, dass Italien bereit sein könnte, einige Zugeständnisse beim Haushalt zu machen. Denken Sie daran, dass wir gestern Morgen ähnliche Kommentare erhielten, die sich dann jedoch nicht bewahrheiteten, so dass die Skepsis von heute Morgen verständlich ist. Außerdem betonte der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini in einer Reihe von Bemerkungen, dass Italien keinen Rückzieher beim Haushaltsgesetz ...

