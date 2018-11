Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Konsumgüterherstellers sei in der Vergangenheit zwar solide gewesen, aber im Vergleich zur weltweiten Branche nur durchschnittlich, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operative Marge (Ebit) liege deutlich unter dem weltweiten Sektordurchschnitt. Wegen eines hohen anteiligen Betriebskapitals erwirtschafte Beiersdorf zudem deutlich weniger Barmittel./bek/gl Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-11-22/13:43

ISIN: DE0005200000