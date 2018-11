Krombach (ots) -



kreuzfahrten.de ist das beste Kreuzfahrtenportal in Deutschland. Das ist das Ergebnis des Test Kreuzfahrtportale 2018 der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) aus Berlin. Das Institut hat zehn der wichtigsten deutschen Kreuzfahrtportale auf Angebot, Buchung, Preise und Kundendienst untersucht. Besonders bei der Angebotsbreite und im Kundendienst hat www.kreuzfahrten.de gepunktet und ist Gesamtsieger des Tests.



Rechtzeitig zur Urlaubsplanung für das kommende Jahr hat die DtGV die wichtigsten deutschen Kreuzfahrtportale einem großen Test unterzogen. an. Der Testsieger des heißt kreuzfahrten.de. "Das Portal Kreuzfahrten.de erfüllte die gesetzten Kriterien insgesamt am besten und wurde Testsieger, gefolgt von Mare Reisen und Dreamlines. Kreuzfahrten.de punktete dabei vor allem mit dem umfassendsten Angebot an Schiffen und Reisezielen", so die Gesellschaft für Verbraucherstudien. Mit einer Zielerreichung von 91 Prozent erhielt kreuzfahrten.de als einziges Portal die Gesamtnote 1,6.



Neben der Angebotsbreite wurde in dem Test der Kundendienst von kreuzfahrten.de hervorgehoben. "Das Ergebnis des Tests ist vor allem ein großes Kompliment an unsere Mitarbeiter. Darüber freuen wir uns sehr", sagte Christine Fäth-Schubert, Geschäftsführerin von kreuzfahrten.de.



Die Leistungen in den Kategorien Angebotsbreite, Preise und Konditionen sowie Buchung und Transparenz wurden laut DtGV durch Experten analysiert. Zudem wurde der Kundendienst bei jedem Anbieter durch geschulte Tester jeweils fünfmal per E-Mail und fünfmal per Telefon getestet. Das Fazit der Tester: "Erhebliche Unterschiede zwischen den Kreuzfahrtportalen traten bei der Untersuchung der Angebotsbreite zutage. Mit dem breitesteten Angebot an Schiffen und buchbaren Reisezielen konnte Kreuzfahrten.de überzeugen".



Nees-Reisen hat sich seit 2002 als unabhängiger Spezialist auf Kreuzfahrten konzentriert. Mit mehr als 35.000 Reisenden in 2017 ist Nees einer der größten Vermittler von Kreuzfahrten im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen betreibt mehr als 20 aktive Websites und verkauft in mehreren Sprachen ausschließlich Kreuzfahrten und damit verbundene Zusatzleistungen. Rund 20.000 Kreuzfahrten mit etwa 50 Reedereien und Veranstalter für Hochsee- und Flusskreuzfahrten können gebucht werden. Davon sind zahlreiche Reedereien mittels direkter Schnittstellen an die Datenbank von Nees Reisen angebunden. Ein mit Reise-Profis besetztes Service-Center, eine IATA-Agentur zur Buchung von Flügen und kostenlose Service-Nummern (0800) in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören zu den Dienstleistungen des Familienunternehmens.



