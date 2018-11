Wallisellen (ots) -



Hohe Branchenauszeichnung für ein Gemeinschaftsprojekt: Die in

Kooperation von Allianz Suisse und Allianz Global Corporate &

Specialty (AGCS) entwickelte App "BI.Prepared" belegte bei den

European Management Risk Awards den Spitzenplatz in der Kategorie

"Technology Innovation of the year". Die App hilft Unternehmen dabei,

ihre Risikopotenziale zu erkennen und die Risiken für einen

Betriebsunterbruch zu managen. Der Award wurde am 21. November in

Brüssel verliehen.



Betriebsunterbruch belegt laut der Umfrage Allianz Risk Barometer

bereits seit Jahren unangefochten den ersten Rang als grösstes

Unternehmensrisiko weltweit. Denn bei einem Betriebsunterbruch -

beispielsweise verursacht durch eine Naturkatastrophe, einen

Hackerangriff oder einen Ausfall in der Lieferkette - kann für

Unternehmen die gesamte Existenz auf dem Spiel stehen. Zumal

angesichts immer effizienterer Produktionsabläufe die Abhängigkeiten

stetig grösser werden. Risiken und ihre finanziellen Auswirkungen

frühzeitig zu erkennen, ist für Unternehmen also das Gebot der

Stunde.



Innovative Risikoanalyse



Mit der von Allianz Suisse und AGCS gemeinsam entwickelten App

"BI.Prepared" kann eine solche Risikoanalyse mittlerweile schnell und

vollständig digital erstellt werden. Das Tool greift dafür auf

geokodierte Daten wie Produktionsstandorte und die der

Zulieferbetriebe weltweit zurück, um Abhängigkeiten zwischen

Standorten und einzelnen Produktionsschritten in der Lieferkette

aufzuzeigen. Daraus werden dann mögliche Risikoszenarien für einen

Betriebsunterbruch und deren finanziellen Auswirkungen erstellt. Dank

dieser Schwachstellenanalyse ist es für die Unternehmen möglich,

frühzeitig entsprechende Massnahmen einzuleiten. "Mit diesem Tool

schaffen wir für unsere Kunden eine interaktive Plattform.

Gleichzeitig nutzen wir damit Synergien, von der beide Seiten

profitieren - das Risk Management der Unternehmen und unsere eigene

Risikoeinschätzung. Das spart Zeit und Kosten", ist Bruno Spicher,

Leiter Rückversicherungen der Allianz Suisse und Initiator von

BI.Prepared überzeugt. "Wir sind sehr stolz auf diesen Award. Denn

die Auszeichnung zeigt auf der einen Seite, dass unsere digitalen

Innovationen am Puls der der Zeit sind. Auf der anderen Seite hebt er

aber auch die Stärke der internationalen Zusammenarbeit innerhalb

unseres Konzerns hervor."



Die "European Risk Management Awards" werden jährlich vom Verband

der europäischen Risk Management Fachverbände (FERMA) und dem

Branchenmagazin Commercial Risk Europe (CRE) verliehen. Die FERMA

vereint insgesamt 22 Fachverbände aus 21 europäi-schen Ländern, die

mehr als 4'700 Risiko- und Versicherungsmanager repräsentieren.



