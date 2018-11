Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU und London wollen "ehrgeizige" und "tiefe" Partnerschaft nach dem Brexit

Die EU und Großbritannien streben nach dem Brexit eine "ehrgeizige" und "tiefe" wirtschaftliche und politische Partnerschaft an. Dies geht aus dem Entwurf der Erklärung zu den künftigen Beziehungen nach dem britischen EU-Austritt hervor, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Im Wirtschaftsbereich sei die "Schaffung eines Freihandelsgebiets" ohne Zölle, Abgaben und mengenmäßige Beschränkungen das Ziel.

Tusk: Brexit-Unterhändler einig über Erklärung zu künftigen Beziehungen

Die Brexit-Unterhändler der EU und Großbritanniens haben sich auf eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen geeinigt. EU-Ratspräsident Donald Tusk teilte in Brüssel mit, er habe den Entwurf der Erklärung nun an die Regierungen der 27 in der EU verbleibenden Länder verschickt. Sie sei laut EU-Kommission bereits "grundsätzlich auf politischer Ebene vereinbart", nun müssten die Staats- und Regierungschefs beim Brexit-Sondergipfel am Sonntag noch zustimmen.

Kommission: Brexit-Fragen zu Gibraltar und Fischerei müssen noch gelöst werden

Ungeachtet der Grundsatzeinigung auf den Brexit-Austrittsvertrag und eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen sind noch nicht alle Probleme des britischen EU-Austritts geklärt. Die Fragen zum britischen Territorium Gibraltar auf der iberischen Halbinsel und zu den Fangrechten von EU-Fischern in britischen Gewässern müssten "noch gelöst werden", sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel.

Merkel sieht Europa vor Sondergipfel beim Brexit noch nicht am Ziel

Vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit am Sonntag sind Europa und Großbritannien nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch nicht über den Berg. Es bedürfe "noch vieler Diskussionen, insbesondere auch in Großbritannien", erklärte die Kanzlerin auf dem Arbeitgebertag in Berlin.

Merz tritt Debatte über Asylrecht in Deutschland los

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat mit seinen Äußerungen zum Asylrecht in Deutschland eine Debatte in der Union ausgelöst. Merz sagte am Mittwochabend auf der CDU-Regionalkonferenz in Seebach in Thüringen: "Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat." Er sei schon seit "langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen."

Kramp-Karrenbauer lehnt Debatte über Grundrecht auf Asyl ab

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt die von Friedrich Merz geforderte Diskussion über das Grundrecht auf Asyl ab. "Die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl oder eine Einschränkung halte ich mit dem Wesenskern der CDU und dem Erbe von Helmut Kohl für nicht vereinbar", sagte Kramp-Karrenbauer in der Sendung "Die richtigen Fragen" der Bild-Zeitung. Kramp-Karrenbauer und Merz konkurrieren um den CDU-Parteivorsitz.

Scheuer: Es gab keinen Dieselgipfel in Europa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, er habe ein europäisches Treffen zur Zukunft des Dieselmotors platzen gelassen. "Ich wusste gar nichts von einem Dieselgipfel", sagte Scheuer in einem kurzen Videobeitrag. Vor Monaten habe ihn die EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska zu einer Veranstaltung über den Diesel eingeladen.

EU-Wirtschaftskommissar Moscovici fordert Respekt von Italien

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hat im Konflikt um Italiens Schuldenpläne mehr Respekt von der italienischen Regierung gefordert. "Ich bin nicht der Weihnachtsmann, ich bin der EU-Wirtschaftskommissar", sagte er der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. Die Angelegenheit müsse "mit gegenseitigem Respekt, ernsthaft und in Würde" behandelt werden.

EZB-Bankenaufsicht über weiter schwache Profitabilität besorgt

Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgt sich weiter über eine schwache Profitabilität im Bankensektor. "Die Profitabilität hat sich zwar verbessert, ist aber im Durchschnitt immer noch vergleichsweise schwach", sagte EZB-Aufseher Ignazio Angeloni bei einer Konferenz an der Goethe-Universität.

Umfrage: Nur ein Drittel der Banken arbeiten an neuen Digitalangeboten

Die Digitalisierung ihres Angebots und damit ihre Zukunftschancen lassen die Banken hierzulande einer Umfrage zufolge schleifen. Derzeit arbeitet lediglich knapp ein Drittel der Institute an neuen Digitalangeboten, wie aus einer Umfrage des Bank-Beratungsunternehmens Procedera Consult hervorgeht. Befragt wurden dafür Führungskräfte von 104 Geldhäusern - von klein bis groß.

EU: "Wirklich Verantwortliche" für Tötung Khashoggis zur Rechenschaft ziehen

Alle "wirklich Verantwortlichen" für die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi müssen nach den Worten der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zur Rechenschaft gezogen werden. "Die Verantwortlichen, die wirklich Verantwortlichen für diese schreckliche Tötung müssen zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Mogherini bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara.

Dänemark stoppt Waffenlieferungen an Saudi-Arabien wegen Fall Khashoggi

Nach Deutschland hat auch Dänemark seine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien wegen der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi gestoppt. Die Regierung setze alle Verkäufe von Waffen und militärischer Ausrüstung an das Königreich aus, sagte Außenminister Anders Samuelsen in Kopenhagen.

Peking: US-Bericht zu Handelspraktiken "völlig inakzeptabel"

Chinas Handelsministerium hat einen US-Bericht über Pekings Handelspraktiken kritisiert, der besagt, dass das Land amerikanische Unternehmen gezwungen habe, Spitzentechnologie in chinesische Hände zu geben. Der Bericht ignoriere Fakten und sei "völlig inakzeptabel", sagte Sprecher Gao Feng bei einer Pressekonferenz.

