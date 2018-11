Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Knorr-Bremse mit "Buy" und einem Kursziel von 92 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei ein global agierender, von Neuerungen getriebener Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, schrieb Analyst William Mackie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Knorr-Bremse zähle hinsichtlich der Finanzkennziffern schon lange zu den Klassenbesten. Das Geschäft sei gekennzeichnet durch Synergien unter den beiden Geschäftsfeldern und durch hohe Eintrittsbarrieren für potenzielle Konkurrenten./bek/gl Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-11-22/14:08

ISIN: DE000KBX1006