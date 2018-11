Der Aurora Cannabis Aktie gelang es am Mittwoch, die Branche zu überragen. Während andere Titel deutlich an Substanz verloren, konnten sich ihre Aktionäre über einen Lichtblick freuen. Ein Bullenmarkt, der bereits im frühen Handel Einfluss auf die Kurse nahm, führte an der Frankfurter Börse bis zum Nachmittag zu einem Plus von knapp drei Prozent. Zuletzt wurde das Papier für 5,54 Euro gehandelt. Experten sehen darin einen ersten Schritt in die richtige Richtung.

