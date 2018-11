An den europäischen Börsen musste die Aphria Aktie am Mittwoch einen weiteren Tiefschlag verkraften. Bereits am Morgen beliefen sich die Verluste auf rund ein Prozent. Während die Intensität bei den leidgeprüften Aktionären kaum noch Schrecken hervorrufen wird, ging die wichtige 8-Euro-Marke verloren. Zuletzt notierte der Titel bei 7,95 Euro und ließ damit die wichtige Unterstützung hinter sich. Die Charttechnik zeichnet nun ein Szenario weiterer Verluste nach.

Aphria mit durchwachsender Handelswoche ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...