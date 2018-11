Die VW-Aktie stieg am Mittwoch um mehr als drei Prozent. Damit hat sich die 21-Tagelinie als Unterstützung behauptet. Auch wenn die VW-Aktien am Donnerstag Teile ihres Vortagesgewinns wieder abgeben müssen: Die Charttechnik entspannt sich zusehends. Warum die VW-Aktie langfristig ein Kauf bleibt, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt und was...

Den vollständigen Artikel lesen ...