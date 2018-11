HAMBURG (Dow Jones)--Er war das reich bebilderte Begleitwerk zum Wirtschaftswunder, ein Füllhorn an Kleidung, Schuhen und anderen Dingen, die das Leben schöner machen sollten: Nach 68 Jahren wird am 4. Dezember zum letzten Mal der Otto-Katalog verschickt. Man folge damit dem Kundenverhalten, denn 95 Prozent der Bestellungen erfolgten mittlerweile online, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit rund sieben Millionen Kunden sei Otto zum zweitgrößten Onlineshop Deutschlands und Europas avanciert.

Der erste Otto-Katalog war 1950 mit einer Auflage von 300 Exemplaren erschienen. Handgebunden mit eingeklebten Fotos enthielt er 28 Paar Schuhe auf 14 Seiten. Unter dem Motto "Vertrauen gegen Vertrauen" führt Otto damals als erster Versender den Kauf auf Rechnung ein. Im Laufe der Jahre wurde der Katalog bekanntlich immer umfangreicher, ab und an waren Stars wie Claudia Schiffer, Nena oder Heidi Klum auf dem Cover zu sehen.

Wer im Netz schauen, aber nicht bestellen will, dem bleiben dem Unternehmen zufolge die alten Bestellwege offen: Per Post oder per Telefon sei eine Order weiterhin möglich.

