Viele mittelständische Automobilzulieferer stehen angesichts der Elektrorevolution noch immer unter Schock. Bei Dürr im schwäbischen Bietigheim handeln sie schon.

Langsam rollt die Karosserie in die menschenleere Fabrik. Schemenhaft sind die Umrisse eines Tesla zu erkennen. Wie von Geisterhand nähert sich ein halbes Dutzend Roboterarme. Sie sind in rote Stoffärmel gehüllt - als habe jemand versucht, ihnen Kleider anzuziehen. Zügig, untermalt vom einem leisen Zischen der Düsen, fahren sie wie Tentakeln von allen Seiten um den Rohbau des Autos, besprühen es mit kaum sichtbaren Lacknebeln.

Die Autofabrik steht im kalifornischen Fremont; die Lackroboter kommen von Dürr aus Bietigheim bei Stuttgart. Vor einigen Jahren noch wurden Chassis in riesige Farbbottiche getaucht, regelrecht in Lack gebadet. Hunderte Lackierer in Gasmasken und weißen Schutzanzügen besprühten sie anschließend am Fließband mit Farbe. Heute lackieren vor allem Roboter. Pro Auto brauchen sie knapp zwei Liter Lack - nur noch ein Drittel dessen, was vor einigen Jahren nötig war. Computerprogramme steuern die Roboterarme millimetergenau, sprühen selbst Zweifarblackierungen oder Muster mit scharfkantigen Übergängen auf Türen oder Motorhauben, ohne dass dafür etwas abgeklebt werden müsste.

Dürr ist Weltmarktführer für hochmoderne Autolackieranlagen. Die Schwaben haben so gut wie alle namhaften Autohersteller als Kunden.

Das war nicht immer so. Das Unternehmen stammt aus der Blechbearbeitung, es baute unter anderem die Lackbecken, in die Autobauer ihre Rohkarossen tauchten. Doch die Dürr-Manager wollten sich mit dem material- und arbeitsintensiven Verfahren nicht zufriedengeben. Schon in den frühen Sechzigerjahren entwickelten sie erste Lackiermaschinen um ihre Bottiche herum: haushohe Fertigungsstraßen, in denen die Autos langsam durch einen Farbregen von allen Seiten gefahren wurden. Auf die Idee, Roboter zum Lackieren einzusetzen, kamen sie in den 2000er-Jahren.

Drei Umbrüche auf einmal

Innovationsmut wird Dürr in Zukunft mehr denn je brauchen. Bisher reichte es, etablierte Verfahren rund ums Auto zu optimieren; in den kommenden Jahren wird sich das Gesamtkonzept Automobil grundlegend ändern. Und damit das Geschäft von Dürr.

Die Menschen wollen ein Fahrzeug in Zukunft vielleicht nicht mehr jahrelang besitzen, sondern bei Bedarf schnell ausleihen, "und gleichzeitig", weiß Hans Schumacher, Vorstand von Dürr Systems, "wird es immer öfter führerlos und elektrisch sein". Diese drei Trends hängen nach Ansicht von Schumacher zusammen: "Man kann ...

