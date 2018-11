Es ist ein Kursrutsch, wie ihn Apple zuletzt im Jahr 2015 erlebte. Die Aktie verliert derzeit massiv an Wert und rückt damit für neue Käufer in den Fokus. Leicht veränderte Wachstumsprognosen reichten aus, um die Notierung Anfang November ins Wanken zu bringen. Aktuell wird das Papier an der Börse um 153,82 Euro gehandelt. So günstig war es zuletzt im April möglich, in den Handel einzusteigen.

Apple: Starkes operatives Geschäft

Die Absatzzahlen im operativen Geschäft wissen weiterhin ... (Leonhard Kringel)

