Bereits seit Tagen befindet sich die Aktie von Pairie Mining in einer ungewissen Seitwärtsbewegung. Noch immer stellen sich die Aktionäre die Frage, in welche Richtung das Pendel letztlich ausschlagen wird. Zuletzt gingen weitere Unterstützungen verloren, was den Wert des Titels auf 0,245 Euro fallen ließ.

Prairie Mining: Das Vertrauen hält an

Obwohl das Vertrauen in die laufenden Projekte des Unternehmens noch immer groß ist, blieben zuletzt die entscheidenden Schritte der Entwicklung ... (Leonhard Kringel)

