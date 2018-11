Der Gesamtmarkt bröckelt heute so vor sich hin, aber die MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003) legt zu, stellt zur Stunde 'mit 2,3 Prozent Zugewinn den Spitzenreiter im TecDAX. Und wenn es gelingt, dieses Plus ins Handelsende zu bringen, vielleicht noch ein wenig auszubauen, das wäre ein richtiger "big point" für das bullishe Lager. Denn Sie sehen im Chart: Die Aktie dreht gerade in einer extrem wichtigen Zone:

Am Dienstag und Mittwoch hatte MorphoSys in die Kreuzunterstützung aus 20-Tage- und 200-Tage-Linie im Bereich um 92/95 Euro zurückgesetzt. An beiden Tagen konnte die wichtigere 200-Tage-Linie blitzsauber verteidigt werden. An beiden Tagen schloss die Aktie zugleich knapp über der 20-Tage-Linie. Und, noch besser: Damit wurde genau die ...

