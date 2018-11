Die Quartalsbilanz des Online-Giganten amazon.com (ISIN: US0231351067) kam nicht gerade gut an, weil dort zwar ein sehr starker Gewinn präsentiert wurde, aber die Umsätze nicht dem entsprachen, was sich die Analysten im Schnitt vorher ausgerechnet hatten. Was auch im vierten Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft so bleiben soll … gesetzt den Fall, dass Amazon da bei der eigenen Prognose nicht bewusst tiefgestapelt hat. Aber dass diese Aktie daraufhin in der Spitze um 30 Prozent unter das Anfang September bei 2.050 US-Dollar erreichte Rekordhoch fallen muss … und das, da diese Marke Anfang Oktober noch einmal fasst erreicht worden war, auch noch in weniger als zwei Monaten … das scheint überzogen.

Zumindest sahen das diejenigen so, die Amazon am Dienstag, als die Aktie ebenso wie der Gesamtmarkt gleich mit einer heftigen Kurslücke nach unten in den Handel startete, einsammelten. Diese Vorgehensweise hatte sich Ende Oktober schon einmal als erfolgreich erwiesen, als man aus vergleichbarer Situation heraus auf etwas höherem Niveau zulangte und das für eine Gegenbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...