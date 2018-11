BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat den mit schlechter Luft belasteten Städten versprochen, dass die beantragten Zuschüsse zum Kauf von Elektro-Autos bis zum Jahresende bewilligt werden. Dadurch könnten 7.500 saubere Autos auf die Straße kommen, erklärte Scheuer in Berlin. Sie stehen für eine Summe von 175 Millionen Euro.

In einem ersten Schritt gab der CSU-Politiker am Donnerstag 50 Millionen Euro frei, mit denen die Kommunen 2.000 E-Fahrzeuge anschaffen können. Die Bundesregierung und die Bürgermeister erhoffen sich davon, drohende Dieselfahrverbote zu vermeiden. Die Mittel für Elektroautos sind Teil des 1 Milliarde Euro schweren Fonds für saubere Luft.

Scheuer ärgert sich, dass die Mittel bislang langsam abfließen. Gerichte haben in den vergangenen Wochen viele Fahrverbote für Selbstzünder in Großstädten angeordnet. Teil des Sofortprogramms zur Reduzierung der giftigen Stickoxide ist auch die Nachrüstung von Diesel-Bussen, für die 100 Millionen Euro bereitgestellt sind.

"Verschwörungstheorie der Woche"

Wegen der Dieselkrise steht Scheuer seit Monaten in der Kritik. Aktuell wirft ihm EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska vor, er habe ein Dieseltreffen mit Amtskollegen platzen lassen. Die Städte greifen den CSU-Politiker an, weil er angeblich die Massenüberwachung von Autofahrern plant, um die Dieselfahrverbote durchsetzen zu können. Gegen beide Vorwürfe setzte er sich zur Wehr. Der Termin mit den EU-Kollegen sei bereits seit Monaten abgesagt. Bezüglich der Erfassung der Kennzeichen sprach Scheuer von der "Verschwörungstheorie der Woche". "Der Bund will nicht, wie von einigen Stimmen kolportiert, eine Massenüberwachung der Autofahrer einführen", sagte er.

Geplant ist die automatische Erfassung von Nummernschildern, um Fahrer älterer Diesel feststellen zu können, wenn sie nach einem Fahrverbot unerlaubt auf für sie gesperrten Straßen in den betroffenen Städten unterwegs sind. Polizei und Ordnungsämter könnten dann Strafzettel verschicken. Laut Scheuer handelt es sich um eine Kann-Bestimmung, über die jede Stadt selbst entscheiden kann.

November 22, 2018 08:37 ET (13:37 GMT)

