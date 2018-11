Das japanische Telekomunternehmen NTT Docomo INC. (ISIN: JP3165650007) schüttet an diesem Donnerstag eine Zwischendividende in Höhe von 55 Yen (ca. 0,43 Euro) für das am 31. März 2019 endende Fiskaljahr an seine Aktionäre aus (Record day war 30. September 2018). NTT Docomo zahlt seine Dividende halbjährlich aus. Für das laufende Fiskaljahr ist insgesamt eine Dividende von 110 Yen in Form ...

