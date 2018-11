Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -



Wie Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum Award for Medical Sciences

in Dubai verkündete, ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz

der Gewinner des Hamdan Award for Volunteers in Humanitarian Medical

Services.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/788510/ICRC_Logo.jpg )



Der Schirmherr des Preises, Seine Hoheit Scheich Hamdan bin Rashid

Al Maktoum, Kronprinz von Dubai und Finanzminister der VAE, wird die

Organisation neben 15 weiteren Persönlichkeiten und Organisationen

aus den USA, GB, Jordanien, Sudan, VAE und Saudi-Arabien im Rahmen

einer feierlichen Preisverleihung am 12. Dezember in Dubai (VAE)

würdigen.



Laut einem jüngst von der Preisstiftung veröffentlichten Bericht

hilft das ICRC seit 150 Jahren Menschen auf der ganzen Welt und ist

in 80 Ländern rund um den Globus aktiv. Das ICRC setzt sich für den

Schutz von Leben, Gesundheit und Würde von Menschen ein, die Gewalt

ausgesetzt sind. Das ICRC betreut verwundete und kranke Menschen, die

von bewaffneten Konflikten, schlimmen Gewalttaten und

Naturkatastrophen betroffen sind, effizient mit Erster Hilfe,

medizinischer Behandlung und der erforderlichen Grundversorgung.



Der Hamdan Award for Volunteers in Humanitarian Medical Services

ist eine Unterkategorie des Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum Award

for Medical Sciences und wird an Persönlichkeiten und Organisationen

verliehen, die sich ehrenamtlich um die medizinische

Spezialversorgung bedürftiger Menschen kümmern und auf diese Weise in

Kriegsgebieten, bei Katastrophen und Epidemien das Leid von Millionen

Menschen lindern - ungeachtet von Nationalität oder Religion. In der

Geschichte des Hamdan Medical Award wurde der mit insgesamt 300.000

AED dotierte Hamdan International Award for Volunteers in

Humanitarian Medical Services an Persönlichkeiten, Organisationen,

Ärzte und andere Preisträger verliehen, die wichtige humanitäre Hilfe

leisten und damit maßgeblich zur Linderung des Leids vieler Menschen

beitragen, die extrem schwierigen Existenzbedingungen wie Epidemien,

Hunger, Krieg und Naturkatastrophen ausgesetzt sind.



Bislang wurden 29 Persönlichkeiten und Organisationen aus aller

Welt mit dem Hamdan International Award for Volunteers in

Humanitarian Medical Services gewürdigt.



