Der britische Entsorger Biffa will bis zu 15 Mio Pfund in den Bau einer Recyclinganlage für PET-Flaschen investieren. Sie soll jährlich bis zu 25.000 Tonnen Rezyklat produzieren, das für den erneuten Einsatz in Lebensmittelverpackungen geeignet ist. Michael Topham, der CEO des Entsorgers, bezeichnete Biffa als einen "bewährten Akteur" in diesem Bereich. Das Unternehmen freue sich, "die Aktivitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...